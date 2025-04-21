Hablemitoğlu Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Hablemitoğlu Davasında Yeni Gelişmeler

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ve diğerleri yargılandı.

21.04.2025 16:06
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık Levent Göktaş'a adli kontrol tedbirini ihlal edip etmediğini sordu.

Göktaş, kızı için araba kiraladığını, arabanın içerisinde kendisinin olmadığını, duruma ilişkin belgeleri mahkemeye sunduklarını ve adli kontrol kararını ihlal etmediğini savundu.

Söz alan tutuksuz sanık Aydın Köstem ise davadaki sanıklar arasında ayağında elektronik kelepçe taşıyan tek kişi olduğunu belirterek, elektronik kelepçenin çıkarılmasını talep etti.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise adli kontrolünün devamını talep etti.

Savcının görüşünün ardından beyanda bulunan tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, dosyadaki somut delillerde yer almadığını savunarak, "Ben zaten istenen cezanın yatarını yattım başkanım. Başta ben olmak üzere diğer sanıkların da olaya ilişkin bahsi geçen yerlerde olmadıkları aşikar. Bu davada ben neden hala tutukluyum?" dedi.

Enver Altaylı ise mahkemeden, Hablemitoğlu'nun ölmeden önce Eskişehir'de verdiği konferansı izlemeye gelenlerin tespit edilmesini istedi.

Diğer sanıklar da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını isteyerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

İddianameden

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmış, 2 Ocak'ta Ankara'da yakalanan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Necip Hablemitoğlu, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, ankara, Yargı, Hukuk, Suç, Son Dakika

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