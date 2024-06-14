Hacılar Arafat'a çıkmaya başladı - Son Dakika
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Hacılar Arafat'a çıkmaya başladı

Türkiye'de yıllarca sıra bekleyen hacı adayları, bu sene Arafat'a çıkmaya başladı. Hacılar, ihrama girip ihram namazı kıldıktan sonra otobüslerle Arafat Ovası'na hareket etti. Arafat Vakfesi'nde yaklaşık 3 milyon hacı adayı bir araya gelecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çeşitli hizmetler sunulacak. Ayrıca, eski bakanlar Hulusi Akar ve Mustafa Varank da Arafat'a çıkacaklar.

14.06.2024 16:56
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- Hacıları Arafat heyecanı sardı

Türkiye'de 10-17 yıl hacı olmak için sıra beklerken bu sene mübarek topraklara gelenler bugün kafilelerle Arafat'a çıkmaya başladı

Arafat vakfesi için ihrama girip 2 rekat ihram namazı kılan hacı adayları, yapılan Nusuk kartı kontrollerinin ardından kafile kafile otobüslere binip 45 derece sıcakta 25 kilometre uzaklıktaki Arafat Ovasında çadırlara yerleşmek üzere yola çıktılar

MEKKE - Hacılar için en önemli farz olan Arafat Vakfesi için Mekke-i Mükerreme'deki otellerden intikaller başladı. Sabah erken saatlerde 2 tam gün boyunca kullanacakları eşyaları yanına alıp hazırlıklarını tamamlayan Türk hacı adayları, kafile kafile otobüsler ile öğleden sonra yola çıktı. Bazıları çocuğunun bebek arabasını aldı, kimisi yolda yürümekte zorlanan kafile arkadaşı için tekerlekli sandalyeyi sırtlayıp otobüslerin bagajına koydu. Her kafile için Diyanet İşleri Başkanlığı bir sorumlu din görevlisi tayin ederken bu sene uygulamaya konulan hac vizesi olanlara çıkartılmış nusuk kartlarından barkodlar okutularak Suudi görevliler otobüslere binenleri tek tek saydı.

Hacı adayları duygularını ise "Bu hisler anlatılmaz, ancak gelip yaşanır" diyerek özetledi. Hava sıcaklığının 45 derece olduğunu sorduğumuzda ise, "Biz rahmanın misafirleriyiz. Rabbimiz şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da kolaylıkları ihsan eder. Biz şimdiye kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. İnşallah Arafat vakfesinde de Diyanetin kaliteli hizmeti ile bütün zorlukların üstesinden geliriz" dediler.

Çocuk kafilesi de ebeveynler ile birlikte Arafat'a çıkıyor. Kabe'ye yakın otellerde kalan kısa süreli hacılar ise, Arafat'a arefe günü olan Cumartesi sabahı hareket edecek. Sağlık ekibi ise, yoğun bakım hastalarını ambülanslara koyarak Arafat'a getirecek. Diyanet kiraladığı 655 otobüs ile peş peşe seferler yaparak 84 bin 942 hacısını arefe günü öğle saatine kadar birkaç tur yaparak Türk hacıların tahsisli özel yoldan Arafat'a çıkartmış olacak. Mahşerin provası, büyük buluşma olarak değerlendirilen Arafat Vakfesi'nde 14 kilometrekarelik alanda bu sene yaklaşık 3 milyon hacı adayı bir araya gelecek. Her ülke hacıları için ayrılan özel bölümlerde hac organizasyonu yapan firma ve kurumlar farklı hizmetler sunuyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Arafat'ta çadırları büyük sanayi tipi klimalarla soğutacak. Hacıların gece rahat etmeleri için özel yataklar ve sedirler tahsis edecek, kumanya dağıtılacak. Merkezi sistem ile Vakfe duası bütün çadırlara ulaştırılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi ekipleri ile hacı adaylarının duygu yüklü bir vakfe icra etmesi sağlanacak. Cumartesi günü akşam namazı vaktinin girmesi ile Müzdelifeye otobüslerle nakiller başlayacak. Hacılar bayram öncesinde geceyi Müzdelife de geçirip, gece yarısından itibaren 7 kilometre uzaklıktaki Akabe denilen şeytan taşlama bölgesine yürüyerek ilk gün büyük şeytana 7 taş atacaklar. Sonra otellerine gelip sabaha kadar ihramları ile istirahat edecek olan hacılar, kurbanlarının kesildiğinin ilan edilmesinden sonra saçlarını kestirip ihramdan çıkacaklar. Daha sonraki günlerde Mekke-i Mükerreme'den Mina'da Cemarat'a yürüyerek büyük, orta ve küçük şeytana 3 gün boyunca 7 şer taş atmayı sürdürecekler.

Eski bakanlar Hulusi Akar ve Mustafa Varank'ın da aralarında olduğu 30 civarında milletvekili de Arafat'a çıkacaklar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hacılar Arafat'a çıkmaya başladı - Son Dakika

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