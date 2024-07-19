Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen panelde FETÖ'nün darbe girişimi ve sinemaya etkileri ele alındı - Son Dakika
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Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen panelde FETÖ'nün darbe girişimi ve sinemaya etkileri ele alındı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen "Sinemada 15 Temmuz" panelinde, FETÖ'nün 8 yıl önceki darbe girişimi ve sinemaya etkileri ele alındı.

19.07.2024 19:58
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Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen "Sinemada 15 Temmuz" panelinde, FETÖ'nün 8 yıl önceki darbe girişimi ve sinemaya etkileri ele alındı.

Panel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan müzede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hafıza 15 Temmuz Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlendi.

Yapımcı Halis Cahit Kurutlu, panelde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin unutturulmaması ve hafızalarda diri tutulması gereken önemli bir olay olduğunu söyledi.

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından önce sokağa çıktığını belirten Kurutlu, şöyle konuştu:

"Sokağa çıktığımda herkesin sokakta olduğunu gördüm. 'İnsanları nasıl sokağa davet ederiz?' diye düşünürken, vatandaşlarımızın üzerine düşeni yaptığına şahit oldum. Sabaha doğru eve döndüğümde ise o kötü görüntüleri görmüş, meselenin büyüklüğünü daha iyi anlamıştım. O an şu duayı yaptım, 'Allah'ım, bize bu feci olayın intikamını almak için fırsat ver.' FETÖ ile ilgili yaptığımız çalışmaları, o gece ettiğim duanın bir kabulü olarak görüyorum."

Kurutlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik sinema projeleri hazırlarken çeşitli araştırmalar yaptığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırmaya başlayınca bu durumun böyle olmadığını ve meselesinin derin köklere dayandığını gördüm. Darbenin arkasında yarım asırlık bir çalışma var. 15 Temmuz, sömürgeci devletlerin kurduğu bir yapının, manipüle edilmiş insanları kullanarak organize ettiği derinlikli bir olay. Şuurlu şekilde olan biteni anlamaktansa daha çok duygularımızla ve öfkemizle meseleyi ele alıyoruz. Oysa FETÖ çok komplike bir örgüt."

"Onlar asla Müslüman olmadılar"

Yönetmen Muhammet Erkam Bülbül ise FETÖ'nün ne kadar büyük bir casusluk örgütü olduğunu yaptıkları belgesel ve filmlerden sonra anladığını söyledi.

Bülbül, FETÖ'yü anlamak için bir seneyi aşkın süre çok sayıda kitap okuduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ilk çalışma olan 'Mahrem' için sunumlar aldık ve orada şunu fark ettim, FETÖ hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum. FETÖ'nün arkasında, madalyonun öbür tarafında çok başka bir hikaye varmış. Mahkeme tutanaklarını okuyunca meselenin büyüklüğünü daha iyi anladım. Karşımızda dünya tarihinin en iyi organizasyonlarından birisine sahip bir casusluk örgütü var. Dahası, fazlasıyla hata yapmaya müsait bu alanda dikkatli ve özenli bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Çünkü doğru bir fikriyatla bu örgüte bakmazsak her şey yanlış anlaşılabilirdi."

FETÖ'nün Müslümanlar tarafından kurulan bir örgüt olmadığını dile getiren Bülbül, "Onlar asla Müslüman olmadılar, tam tersine Müslümanlığı kullandılar. Bunu yaptığımız çalışmalarda doğru bir şekilde anlatamazsak, hizmet ettiğimiz alanla ilgili büyük bir ihanetin içerisine düşmüş oluruz. Karşımızda Müslümanlığın içini boşaltan ve ona çok büyük zarar veren bir örgüt var." dedi.

Darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının da katıldığı etkinlik, konuşmaların ardından sona erdi.

Yapımcı Kurutlu ve yönetmen Bülbül, FETÖ'nün devlete sızma stratejilerini ve üyelerini kontrol altında tutma yöntemlerini anlatan "Mahrem", "Kumpas" ve "İtiraf" gibi yapımlara imza atmıştı.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen panelde FETÖ'nün darbe girişimi ve sinemaya etkileri ele alındı - Son Dakika

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