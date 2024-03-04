Haiti'de çetelerin hapishaneye saldırısı: 4 bin mahkum firar etti, 12 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Haiti'de çetelerin hapishaneye saldırısı: 4 bin mahkum firar etti, 12 ölü

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine silahlı çetelerin baskını sonucu yaklaşık 4 bin mahkum firar etti, 12 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında polis ve çeteler arasında çatışmalar yaşandı. Hükümet, suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan etti.

04.03.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti'de çetelerin hapishaneye silahlı saldırısı sonucu yaklaşık 4 bin mahkum firar etti, 12 mahkum hayatını kaybetti.

Başkent Port-au- Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çatışma esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Öte yandan çetelerin bastığı hapishanede 18 Kolombiya vatandaşının da bulunduğu ve Kolombiya hükümetinin Haitili yetkililerle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bölge basınına göre, son 3 günde düzenlenen saldırılarda 4 polis yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

72 saatlik OHAL ilan edildi

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için, 72 saatlik olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve çarşamba gününe kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Haiti'de başbakanlık görevini vekaleten sürdüren Maliye Bakanı Patrick Boivert, "Polise sokağa çıkma yasağını uygulamak ve suçluları yakalamak için tüm yasal yolları kullanması talimatı verildi." ifadesini kullandı.

Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenleyen binlerce kişi sıklıkla polisle karşı karşıya geliyor.

Kaynak: AA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de çetelerin hapishaneye saldırısı: 4 bin mahkum firar etti, 12 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu
    14:57 Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu

    Düzce'de Aziziye Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde at eti ve kemik parçaları bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde buluntuların ata ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, olayın sorumlusunu tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ise et satışı yapan yerlerde denetim başlattı.

  • İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Çeltikçi ve Edebey mahallelerini ziyaret etti
    14:56 İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Çeltikçi ve Edebey mahallelerini ziyaret etti

    İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, seçim çalışmaları kapsamında Çeltikçi ve Edebey kırsal mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlara yapılan çalışmaları hatırlatan Taban, yeni döneme dair planlamalarını ve hedeflerini anlattı.

  • Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi yıllık oturumu başladı
    14:56 Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi yıllık oturumu başladı

    Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) 14. Ulusal Komitesi, Beijing'de yıllık oturumuna başladı. CPPCC, ülkenin politikalarını ve reformları tartışmak için önemli bir platform sağlıyor.

  • Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti
    14:55 Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

    Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve talepleri not aldı. Kökten, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi vererek Fethiye'nin bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirtti.

  • Gemlik Belediyespor Sporcuları Uluslararası Turnuvalarda Başarı Elde Ediyor
    14:54 Gemlik Belediyespor Sporcuları Uluslararası Turnuvalarda Başarı Elde Ediyor

    Gemlik Belediyespor sporcuları Türkiye çapında kazandıkları başarıların ardından uluslararası turnuvalarda da başarılı performans sergiliyor. Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda üçüncü olan Edanaz Topalsalihoğlu, Nisan ayında Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da düzenlenecek Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, genç sporcuyu tebrik ederek, Gemlik Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvesini aldığını belirtti.

  • Konya'da 2024 seçimleri için hazırlıklar tamamlandı
    14:54 Konya'da 2024 seçimleri için hazırlıklar tamamlandı

    Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yapılan hazırlıkların tamamlandığını ve 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Ayrıca, Vali Özkan, suç ve suçlularla mücadelede elde edilen sonuçları ve terör, narkotik ve suç örgütü operasyonlarını da değerlendirdi.

  • Kars'ta 2024 Ocak ayında ihracatta düşüş, ithalatta ise artış yaşandı
    14:54 Kars'ta 2024 Ocak ayında ihracatta düşüş, ithalatta ise artış yaşandı

    Kars'ta ihracat 2024 yılı Ocak ayında yüzde 32,7 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,2 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Ocak ayında ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 22,0 azaldı.

  • Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finalinin Başlama Saati Değiştirildi
    14:53 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finalinin Başlama Saati Değiştirildi

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak güncellendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maçın başlangıç saati önceden planlanan 21.00'den 21.30'a değiştirildi.

  • Tekkeköy'e Karadeniz'in İlk Ampute Futbol Sahası Kazandırılacak
    14:52 Tekkeköy'e Karadeniz'in İlk Ampute Futbol Sahası Kazandırılacak

    Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının ilçeye kazandırılacağını söyledi. Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal katılımı artırmayı ve engellilere yönelik spor imkanlarını genişletmeyi amaçlayan projenin ilçe stadının yanında 2025 yılına kadar hizmete sunulması planlanıyor.


14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:46 İstanbul’daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası’na satıldı İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:23 Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki müstehcen sahnesi hakkında konuştu Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki müstehcen sahnesi hakkında konuştu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:17 Nürnberg’li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
11:03 İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 15:00:13. #1.11#
SON DAKİKA: Haiti'de çetelerin hapishaneye saldırısı: 4 bin mahkum firar etti, 12 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement