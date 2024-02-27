HAK-İŞ Genel Başkanı 28 Şubat darbesini lanetledi

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri nefretle lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat'ın Türk demokrasi tarihine ülkenin gerçek sahiplerinin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir süreç ve kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı.

Söz konusu utanç verici durum karşısında bazı işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile sözde sivil toplum kuruluşlarının sessiz kaldığını, bazılarının ise bu sürecin taşeronluğunu yaptığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bazı sivil toplum örgütleri yine kendi deyimleriyle oluşturdukları 'beşli çete' ile üyeleri olan işverenlere, esnafa ve emekçilere ihanet etmiştir. 28 Şubat darbesinde sendikaların kullanılması maalesef büyük bir utanç olarak sendikal tarihimize geçti. 28 Şubat darbesine destek veren bütün kesimlere, kurumlara, aktörlere yargı önünde hesap sorulmadığı, sorulamadığı için 28 Şubat darbesi ile tam olarak hesaplaşılamamıştır. Bu durum bizi demokrasimizin geleceği açısından hala endişelendirmeye devam etmektedir. HAK-İŞ olarak, 48 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri nefretle lanetliyoruz."

Türkiye'de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin kaybetmesine sebep olduğuna dikkati çeken Arslan, "Nereden gelirse gelsin her türlü darbeye ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahalelere dün olduğu gibi bugün de karşı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.