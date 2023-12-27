HAK-İŞ Genel Başkanı: Asgari ücret beklentileri karşılamaktan uzak

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni asgari ücrete ilişkin, "Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak." ifadelerini kullandı.

Arslan, 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret rakamının ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Arslan, asgari ücretin zaman içerisinde Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğüne dikkati çekti.

Arslan, 17 bin 2 lirayı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak." açıklamasını yaptı.

"Yüzde 49'luk artış bütün TİS'lere uygulanmalı"

AB ülkelerinde asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlar arasındaki payının yüzde 5 civarında olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın bütün toplu iş sözleşmelerine uygulanması gerekiyor. Bunun üzerinde bir oran olursa daha da iyi olur. Diğer ücretlerin, asgari ücrete yapılan artış oranının gerisinde kalması önemli bir sorun. Yaptığımız toplu iş sözleşmeleri bundan ciddi şekilde yara alıyor. Bu durum hem sendikal örgütlenmeyi hem de toplu iş sözleşmelerini (TİS) sorgulatır hale getiriyor."

"Beklentimiz demokratik ve kapsayıcı bir yapının olması"

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun mevcut yapısının önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Kurumuş söğütten düdük olmaz. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yapısından sağlıklı bir ücret çıkması da mümkün değil. 1970'li yıllardan kalan mevzuatın değişmesini istiyoruz. Beklentimiz, hem demokratik hem de kapsayıcı bir yapının olması." ifadelerini kullandı.