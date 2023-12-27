 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HAK-İŞ Genel Başkanı: Asgari ücret beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
Üye Girişi

HAK-İŞ Genel Başkanı: Asgari ücret beklentileri karşılamaktan uzak

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni asgari ücrete ilişkin, 'Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak.' ifadelerini kullandı. Arslan, 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu. Arslan, asgari ücretin zaman içerisinde Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğüne dikkati çekti.

HAK-İŞ Genel Başkanı: Asgari ücret beklentileri karşılamaktan uzak
27.12.2023 - 22:25,
Abone Ol

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni asgari ücrete ilişkin, "Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak." ifadelerini kullandı.

Arslan, 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret rakamının ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Arslan, asgari ücretin zaman içerisinde Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğüne dikkati çekti.

Arslan, 17 bin 2 lirayı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak." açıklamasını yaptı.

"Yüzde 49'luk artış bütün TİS'lere uygulanmalı"

AB ülkelerinde asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlar arasındaki payının yüzde 5 civarında olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın bütün toplu iş sözleşmelerine uygulanması gerekiyor. Bunun üzerinde bir oran olursa daha da iyi olur. Diğer ücretlerin, asgari ücrete yapılan artış oranının gerisinde kalması önemli bir sorun. Yaptığımız toplu iş sözleşmeleri bundan ciddi şekilde yara alıyor. Bu durum hem sendikal örgütlenmeyi hem de toplu iş sözleşmelerini (TİS) sorgulatır hale getiriyor."

"Beklentimiz demokratik ve kapsayıcı bir yapının olması"

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun mevcut yapısının önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Kurumuş söğütten düdük olmaz. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yapısından sağlıklı bir ücret çıkması da mümkün değil. 1970'li yıllardan kalan mevzuatın değişmesini istiyoruz. Beklentimiz, hem demokratik hem de kapsayıcı bir yapının olması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı: Asgari ücret beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika


21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler

Son Dakika
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
20:00 RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 22:45:29. #1.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı: Asgari ücret beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement