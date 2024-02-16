HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili sorumluların yargı önünde en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalanların acısını yaşadıklarını belirterek, işçilerin bir an önce sağ olarak kurtarılmalarını temenni ettiklerini belirtti.
İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Arslan, "Bu ve benzer kazalar yaşanmaması için iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda gerekli tedbirler alınarak, kanunlar ve ilgili mevzuatlara tam olarak uyulmalı, insan hayatını yok sayan çalışma koşulları ve uygulamalardan vazgeçilmeli, denetimler artırılmalı ve yaşanan kazanın sorumluları tespit edilerek yargı önünde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Arslan, Türkiye'de son 20 yılda iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan yasal düzenlemelere karşın, iş kazalarının çalışma hayatının yarası olduğunu, iş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir kazalar olduğunu belirtti.
HAK-İŞ olarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inandıklarını kaydeden Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Toplu iş sözleşmesi hakkının kullanılması iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, sonuç olarak örgütlü toplum haline gelinmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi konusunda önemli bir rol oynayacaktır. HAK-İŞ olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan elim olayda kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz."
Son Dakika › Güncel › HAK-İŞ Genel Başkanı: Toprak kayması sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalı - Son Dakika
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