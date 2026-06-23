Hakan Fidan, Ali Fidan'ı kabul etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı makamında kabul etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı makamında ziyaret etti. Nazik kabulleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunarız."
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