Hakan Tosun'un Ölümü: Fezlekeye Tepki

23.02.2026 19:51
Esenyurt'ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un avukatları, hazırlanan fezlekeye tepki gösterdi.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Esenyurt'ta 10 Ekim gecesi sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin hazırlanan fezlekeye Tosun'un avukatları ve kardeşi tepki gösterdi. Avukat Cemal Yücel, fezlekede iki tutuklu sanığın 'ağırlaşmış yaralama suçundan' cezalandırılmasının istendiğini, ayrıca şüpheliler lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının talep edildiğini belirterek, "Hakan Tosun bir çete tarafından defalarca tekmelenerek ve darp edilerek hayatını kaybetmiştir. Buna rağmen savcılık makamı iddia makamı gibi değil, adeta sanık müdafii gibi hareket eden bir metin kaleme almıştır" dedi. Yücel, ayrıca iddianamenin fezleke doğrultusunda hazırlanması ve mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde bu durumun 'Türkiye'de çetelere öldürme vizesi' anlamına geleceğini de belirterek, "Bu tip kararlar yaygınlaşacaksa hiçbirimizin hukuk güvenliği, can güvenliği yoktur" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta 10 Ekim gecesi sokak ortasında darp edilerek öldürülen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin Büyükçekmece Savcılığı'nca hazırlanan fezleke iddianame hazırlanması için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Hakan Tosun'un ailesinin avukatları Cemal Yücel, Cemal Polat, Sevim Dönmez ve Hakan Tosun'un kız kardeşi Öznur Tosun, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde hazırlanan fezlekeye ve son Adli Tıp raporuna ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

"Savcılık makamı iddia makamı gibi değil, sanık müdafii gibi hareket eden bir metin kaleme almıştır"

Tosun ailesinin avukatlarından Cemal Yücel, hazırlanan fezlekenin Türkiye hukuk tarihine yeni bir kara sayfa eklediğini belirterek, "Ne yazık ki hukuka, insan haklarına ve kişi güvenliği ilkesine uygun olmayan bir değerlendirme ile hazırlanmıştır. Hakan Tosun bir çete tarafından defalarca tekmelenerek ve darbedilerek hayatını kaybetmiştir. Buna rağmen savcılık makamı iddia makamı gibi değil, adeta sanık müdafii gibi hareket eden bir metin kaleme almıştır" dedi.

"Saldırganlar 2,5 yıl içinde tahliye edilebilir"

Yücel, "Bu fezleke eğer Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianameye dönüştürülüp ardından da mahkeme de bu şekilde bir karar verirse maalesef şu anda ikisi tutuklu olan bu katiller Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Yasaları gereğince 2,5 yıl kadar ceza çekip salıverilecekler. Buna uyulduğu takdirde. Bunun hiçbir surette kabulü mümkün değildir" dedi.

"Savcının bu fezlekesini kabul etmiyoruz"

Hakan Tosun'a yönelik eylemin açık biçimde kasten öldürme olduğunu vurgulayan Yücel fezlekede olayın kasten öldürme suçu kapsamında değil, 'yaralama kastıyla işlenmiş ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç' olarak değerlendirildiğini belirterek, "Oysa Adli Tıp raporunda Hakan'ın ölümünün kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği belirlenmiştir. Bu şartlar altında savcının bu fezlekesini kabul etmiyoruz. Katillerin Hakan'ın kafasına ve vücuduna iki ayrı zamanda en az 5-6 defa tekme ile vurdukları, yine yumruk ile vurdukları kamera görüntüleri ile sabittir. Savcılık taraflar arasında bir husumet bulunmadığını ve saldırganların bir alet kullanmadığını belirterek öldürme kastı bulunmadığını söylemiştir" diye konuştu.

"Haksız tahrik nedeniyle ceza indirimi talep edilmesi hukuka aykırıdır"

Fezlekede, Tosun'un saldırganlara küfür ve hakaret ettiği iddiasına yer verilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının istendiğini ifade eden Yücel, "Kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere Hakan Tosun'un faillere yönelik herhangi bir saldırısı veya küfrü yoktur. Buna rağmen haksız tahrik nedeniyle ceza indirimi talep edilmesi hukuka aykırıdır" dedi.

"Saldırgan bir anda muteber tanık haline getirilmiştir"

Olay yerinde bulunan motosikletli, kasklı bir kişinin de sürecin parçası olduğunu ve onun da şüpheli olarak dosyaya eklenmesi gerektiğini talep ettiklerini anlatan avukat Yücel, "Bu şahsın olayın başından sonuna kadar olayın içinde olduğunu, diğer iki katilin yanında bulunduğunu, motosikletle getirdiğini ondan sonra da kaçırdığını görüntülerle ispatlayıp talepte bulunduk. Ancak savcılık bu şahıs hakkında herhangi bir iddianame hazırlamadığı gibi bir de onun beyanına dayanarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Yani saldırgan bir anda muteber tanık haline getirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Bunun adı Türkiye'de çetelere öldürme vizesidir"

Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Yücel şunları söyledi:

"Mahkemeye, hukuk skandalı şeklindeki fezlekeye ve bu şekilde iddianame hazırlanırsa iddianameye uyulmamasını talep edeceğiz. Mahkeme, savcılığın iddialarına bağlı değildir. Mahkeme, iddianame neredeyse aklamaya varacak şekilde hazırlanmışsa da, mahkeme savcının mütalasına ve iddianamesine bağlı değildir. Bekliyoruz ki yargılamayı yapacak olan hangi ağır ceza mahkemesiyse hukuka, adalete uygun bir karar verilmesini bekliyoruz.  Aksi takdirde mahkeme bu şekilde bir karar verirse bunun adı Türkiye'de çetelere öldürme vizesidir. Bu tip kararlar yaygınlaşacaksa hiçbirimizin hukuk güvenliği, can güvenliği yoktur."

Yücel ayrıca, şüphelilerin arkasında azmettirici olup olmadığına yönelik araştırma taleplerinin kabul edilmediği ve HTS ile telefon kayıtlarının incelenmediğini söyledi.

"Göreceğiz savcı, hakim çetelerden mi yana olacak yoksa insan hakları ve yaşam hakkından mı?"

Tosun'un kız kardeşi Öznur Tosun ise fezlekeye şaşırmadığını belirterek şunları söyledi:

"Hakan'ın saldırıya uğradığı 10 Ekim 2025'ten beri uygulanan bir senaryo var. Mevlana Karakolu 10 Ekim gecesi Hakan'ı kimliksiz defnetmeye çalıştı, ailesine bu nedenle 27 saat sonra haber verdi. Türk adaletine güvenmiyorum, bu fezleke de neden güvenmediğimi gösterdi. Hakan'ı karalamaya çalışıyorlar, uyuşturucu kullandı, çocuk taciz etti diyorlar. Raporlarda da Hakan'ın uyuşturucu kullanmadığı açıkça ortaya çıktı. Hakan onuru ve şerefiyle yaşadı. Giderken de Türk yargısına bu sınavı verdi. Göreceğiz savcı, hakim çetelerden mi yana olacak yoksa insan hakları ve yaşam hakkından mı? Başımıza bir şey geldiğinde çetelerden mi yardım isteyelim yoksa devletten mi? Bu dava hepimiz için emsal olacak. Avukatlarımızla beraber bu davanın peşini bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Esenyurt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Tosun'un Ölümü: Fezlekeye Tepki - Son Dakika

