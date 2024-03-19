Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili toplantı yaptı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, Seçim Kurulu Başkanı İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve siyasi parti başkanları katıldı. Toplantıda, seçimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek güvenlik önlemleri ve tedbirler konuşuldu. Vali Aygöl, halkın güvenliği için vatandaşların da sorumluluklarını alacaklarına inandığını belirtti.