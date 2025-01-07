Hakkari\'de 42 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta dedektör köpek 'Aura' ile yapılan aramada 42 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar sürerken, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde dedektör köpek 'Aura' ile arama yapıldı. Aramada otomobilin depo kısmına gizlenmiş 42 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.