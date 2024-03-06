Hakkari'de AFAD koordinesinde deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de AFAD koordinesinde deprem tatbikatı düzenlendi

Hakkari\'de AFAD koordinesinde deprem tatbikatı düzenlendi

Hakkari'de AFAD koordinesinde düzenlenen deprem tatbikatına, emniyet mensupları da katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği kent merkezinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ekipler, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalar yaptı. Tatbikat, izleyenlerden alkış aldı.

06.03.2024 19:53  Güncelleme: 19:55
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Hakkari'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, 10 gündür arama kurtarma eğitimine tabi tutulan emniyet mensuplarının da katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, VEDAŞ, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis ile 10 gündür arama kurtarma eğitimine tabi tutulan özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, senaryo gereği kent merkezinde saat 16.15'te 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kent merkezi ve ilçelerinde yıkıma neden depremde, İl Özel İdaresine ait lojmanın hasar gördüğü, enkazda bazı kişilerin kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Kısa sürede enkazın bulunduğu alana ulaşan ekipler güvenlik önlemi aldı, elektrik ve doğalgaz akımını kesildi. İtfaiye ekipleri de binanın bir bölümünde çıkan yangını söndürdü.

Enkazda kaba arama çalışması yapıldıktan sonra JAK'ın arama kurtarma köpeği "yürek"in tepki vermesi üzerine yeri tespit edilen yaralı, ekiplerce hidrolik ayırma ekipmanlarının kullanıldığı zorlu çalışmanın ardından açılan boşluktan çıkarıldı.

Ardından enkaz alanında teknik cihazlarla sismik-akustik ve görüntülü çalışma yapan ekipler, bina girişinde yerini tespit ettikleri bir kişiyi daha kurtardı.

Başka bir noktada da domuz damı kurup hayatını kaybeden 2 kişi ve ağır yaralı bir kişiye ulaşan ekipler, yaralıları ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk etti.

Gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikat, izleyenlerden alkış aldı.

Tatbikatın ardından ekiplere teşekkür eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, teorik bilgilerin uygulamayla değerli hale geldiğini söyledi.

Bu bilgileri pratiğe dökmek için küm kurumların katımıyla geniş çaplı bir koordinasyonun sağlandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Allah afet göstermesin ama bu teoriği pratiğe dönüştürecek kabiliyete sahip olmamız lazım ki koordinasyon sağlansın. Bazen oluşabilecek koordinasyon eksikliği insanların hayatlarıyla ödediği bir bedele de dönüşebilir. Onun için hepimize düşen bu zamanı kısaltmak ve müdahaledeki koordinasyonu sağlamak. Bu da tatbikatlarla mümkün. Arama kurtarma zamana karşı verilen bir mücadele ve güç meselesidir. Güzel bir tatbikattı. İzlemekten mutluluk duydum. İyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar da izledi.

Kaynak: AA

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