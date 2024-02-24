Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Hakkari\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Hakkari'de 168 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 167, Palandöken'de 145, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 137, Yalnızçam'da 64, Uludağ'da 57, Yıldızdağı, Erciyes ve Davraz'da 50, Haserek'te 47, Kartepe'de 45, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 25, Mersivan'da 22, Kop'ta 21, Denizli ve Zigana'da 20, Yıldıztepe'de 15, Murat Dağı'nda 13, Gevaş ve Keltepe'de 5 santimetre olarak kaydedildi. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

24.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:51
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Palandöken'de 145, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 137, Yalnızçam'da 64, Uludağ'da 57, Yıldızdağı, Erciyes ve Davraz'da 50, Haserek'te 47, Kartepe'de 45, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 25, Mersivan'da 22, Kop'ta 21, Denizli ve Zigana'da 20, Yıldıztepe'de 15, Murat Dağı'nda 13, Gevaş ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariÇB-14-2
KartalkayaS08
SarıkamışS-121
PalandökenP-12-2
ErganAB-80
ErciyesP-35
KartepeAB513
UludağPB410
ÇambaşıP-45
YıldıztepeS18
MersivanAB-9-6
YalnızçamS-110
IlgazS-17
Yıldız DağıP-15
ZiganaP-55
KopS-114
DenizliS-18
(ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA

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