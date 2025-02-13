Hakkari\'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Tatil

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HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın için 1 gün ara verilirken, Yüksekova ilçesi kar yağışı ile birlikte kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentte akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "ilimizde devam eden yoğun kar yağışından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 14.02.2025 Cuma günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitim merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır." denildi.