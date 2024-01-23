 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HAKKARİ'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

HAKKARİ'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor

Hakkari'de karla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünün yolunu açmak için kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerliyor. Ekipler, 5 gündür kapalı olan 35 kilometrelik yolun yarısını ulaşıma açmayı başardı.

23.01.2024 - 14:47,
Abone Ol

HAKKARİ'de karla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışma yürütüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerliyor.

Hakkari ve çevresinde 2 hafta önce başlayan kar yağışı, onlarca köy ve mezranın yolunu kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de geceli-gündüzlü çalışma yaparak yolları ulaşıma açtı. Ancak Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünün yolu hava şartları nedeniyle açılamadı. Uzun mesafedeki alternatif yol temizlenirken, ekipler kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışma yürüttü. Güçlükle ilerleyebilen ekipler, 5 gündür kapalı olan 35 kilometrelik yolun yarısını ulaşıma açtı. Kepçe operatörü Zeynel Ayvalık, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığını, tünel açarak ilerleyebildiklerini, bazı günler yolun ancak 40-50 metrelik bölümünün açılabildiğini anlattı. Ayvalık, zorlu koşullara rağmen çalıştıklarını, yolun en kısa zamanda açılacağını belirtti. (DHA)

HAKKARİ\'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Dağlıca, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAKKARİ'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: HAKKARİ'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement