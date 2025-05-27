Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri katılıyor.
Ekipler, botla yönlendirme, sondalama, dalgıçlarla su altı arama ve sonar cihazıyla görüntüleme yaparak Kom'a ulaşmaya çalışıyor.
Kom'un dereye düştüğü noktadan başlatılan arama çalışmaları, Irak sınırına yakın noktada yoğunlaştırıldı.
Gencin ailesinin bekleyişini sürdürdüğü bölgede vatandaşlar çalışmalara destek verdi.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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