Hakkari'de Köyde Yıllardır Yaşayan Leyleklere Köylüler Gözü Gibi Bakıyor - Son Dakika
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Hakkari'de Köyde Yıllardır Yaşayan Leyleklere Köylüler Gözü Gibi Bakıyor

Hakkari\'de Köyde Yıllardır Yaşayan Leyleklere Köylüler Gözü Gibi Bakıyor

Hakkari'nin Köprücük köyünde 21 yıl önce yuva yapan 2 leylek ile yavruları, cami yıkılınca elektrik direğine taşındı. Erkek leylek elektrik akımına kapılıp ölürken, anne leylek ile 2 yavrusu yeni caminin kubbesini yuvaya çevirdi. Köylüler, leyleklere gözü gibi bakıp, zaman zaman yiyecek vererek besliyor.

03.07.2024 09:46
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HAKKARİ'de 21 yıl önce Köprücük köyüne gelip, cami bacasına yuva yapan 2 leylek ile yavruları, cami yıkılınca elektrik direğine yuva yaptı. Erkek leylek elektrik akımına kapılıp ölürken, anne leylek ile 2 yavrusu bu kez biten yeni caminin kubbesini yuvaya çevirdi. Köylüler, köylerinden hiç ayrılmayan leyleklere gözü gibi bakıyor.

Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyündeki caminin bacasına yuva yapan, yaz-kış bölgeden ayrılmayan 2 leylek ile yavruları, geçen yıl cami yıkılınca elektrik direğine yuva yaptı. 7 ay önce erkek leylek elektrik akımına kapılıp ölürken, anne leylek ile 1 yaşına giren 2 yavrusu bu kez 5 ay önce biten yeni caminin kubbesini yuvaya çevirdi. Köylüler, ayrılmayan leyleklere gözü gibi bakıp, zaman zaman yiyecek vererek besliyor.

'KÖYÜMÜZÜN BİR FERDİ HALİNE GELDİLER'

Köy sakinlerinden Ali Tekin (45), "21 yıldır köyümüzden hiç ayrılmadılar. Geçen yıl eski cami yıkılınca yuvasız kalan leylekler, köyün içindeki elektrik direğinde yuva yaptı. Bu sırada akıma kapılan erkek leylek öldü, anne leylek ve 2 yavrusu da inşaat çalışması kısmen biten yeni caminin kubbesine taşınıp, burada yuva yaptı. Leylekler, artık köyümüzün bir ferdi haline geldi. Bizler, zaman zaman kendi imkanlarımızla onlara yiyecek verip, besliyoruz. Leylekler bizleri sevdikleri için 21 yıldır hiç ayrılmadılar" dedi.

Kaynak: DHA

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