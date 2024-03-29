Hakkari\'de polis ekipleri okula kitap desteği sağladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, ziyaret ettikleri okulun kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kütüphane Haftası dolayısıyla 50. Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, yanlarında götürdükleri kitapları, okuldaki Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Kütüphanesi'ne yerleştirdi.
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İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası nedeniyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin Kandilli önlerinde yaşanan arıza sonucunda İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.
Bitlis'te kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tanrıyar Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçta 16 keklik, 4 tahta kafes, kıl tuzak ve 2 ses cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde, okul servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Erdağ, vatandaşların bölünmüşlüğe rağmen sandığa sahip çıkması gerektiğini belirtti ve herkesi oy kullanmaya davet etti.
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