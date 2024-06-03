Hakkari\'de Protesto Eylemleri Yasaklandı

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(ANKARA) - DEM Parti'nin, bu sabah Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığını duyurmasının ardından Hakkari Valiliği, il genelinde 10 gün süreyle yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve her türlü protesto eylemini yasakladı.

Hakkari Valiliği'nden, alınan karara ilişkin açıklama yapıldı. Kararda, bugünden itibaren 10 gün süreyle yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve her türlü protesto eyleminin yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin kararında şunlar kaydedildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 3 Haziran 2024 saat 08.00'den itibaren geçerli 12 Haziran 2024 tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Akış, bu sabah Van'da gözaltına alınmıştı.