Hakkari'de Şehit Olan Bebeğin Babası Darbedildi

HAKKARİ Yüksekova'da babasını birliğinde ziyaret edip otomobille dönerlerken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya bina yöneticisi ve yakınları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yüksekova'da ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, birliğini ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya, otomobille dönüş yolunda PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan patlayıcı, Bedirhan bebek ve annesinin geçtiği sırada infilak etti. Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

BEDİRHAN'IN BABASINI DARP ETTİLER

Şehit Bedirhan Karakaya'nın babası Serkan Karakaya ile bina yöneticisi olan komşusu K.Y., ve yöneticinin yakınları F.Y., Y.Y., Z.Y. ve E.Y. arasında dün saat 19.00 sıralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası K.Y. ve yakınları Karakaya'ya yumrukla saldırdı. Komşuların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen Karakaya, bina yöneticisi ve yakınlarından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serkan Karakaya'nın olay sonrası darp raporu aldığı öğrenilirken, olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, bina yöneticisi ve yakınlarının Karakaya'ya saldırdığı görüldü.

Haber: Olcay DÜZÜGÜN- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, - Kamera: KAYSERİ,