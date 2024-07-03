Hakkari Milli Eğitim Müdürü, il birincisi öğrenciyi ziyaret etti - Son Dakika
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Hakkari Milli Eğitim Müdürü, il birincisi öğrenciyi ziyaret etti

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda il birincisi olan Aşti Çetin'i ziyaret etti. Yılmaz, öğrencinin evine giderek başarısını kutladı ve öğrencilerin başarısı için yapılan çalışmalardan bahsetti. Baba İbrahim Çetin ise okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.

03.07.2024 14:49
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Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 484.938 puanla il birincisi olan Aşti Çetin'i ziyaret etti.

Başarılı öğrencinin evine giden Yılmaz, aldığı puanla il birincisi olmayı başarabilen Çetin ve ailesini tebrik etti.

Öğrencilerin başarısı için yoğun ve planlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yılmaz, ilin başarı çıtasını da yükseltmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, "Valimizin öncülüğünde temel hedefimiz, öğrencilerimizi günümüzün bilgi, yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamak. Okullarımızda yaptığımız hazırlık sınavları ve takviye kurslarımızın faydasını görmeye başladık. Öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlayan değerli yönetici, öğretmen ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren baba İbrahim Çetin de okul idaresi ile öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Milli Eğitim Müdürü, il birincisi öğrenciyi ziyaret etti - Son Dakika

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