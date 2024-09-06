Mülkiyet Hakkı İhlalleri Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika
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Mülkiyet Hakkı İhlalleri Uluslararası Hukuka Aykırı

Hakların Korunması İnisiyatifi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarına erişim yolunun açık olduğuna işaret ederek, GKRY tarafından bu hakkın çiğnendiği gerekçesiyle üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik yapılan tutuklamaların 'uluslararası hukuka aykırı olduğunu' bildirdi.

06.09.2024 00:46
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Hakların Korunması İnisiyatifi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarına erişim yolunun açık olduğuna işaret ederek, GKRY tarafından bu hakkın çiğnendiği gerekçesiyle üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik yapılan tutuklamaların "uluslararası hukuka aykırı olduğunu" bildirdi.

KKTC'den 6 sivil toplum örgütünün kurduğu Hakların Korunması İnisiyatifi, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kıbrıs'ta mülkiyet sorunu konusunda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Kıbrıslı Rumların KKTC'deki mülkiyet haklarına erişim yolunun açık olduğu belirtilerek, mülkiyet hakkının çiğnendiği gerekçesiyle üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik GKRY tarafından yapılan tutuklamaların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" ifade edildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, toplantıda, Kıbrıs'taki mülkiyet sorunuyla ilgili hukuki çerçeveyi anlatan basın açıklaması metnini okudu.

Esendağlı, GKRY yönetiminin 74 yaşındaki iş adamı Simon Aykut'u "haksız yere tutukladığını" belirterek, bu tür olayların "Kıbrıslı Rum mülk sahiplerinin haklarının korunmasında bir çare olarak Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkinliğini de tehlikeye attığını" vurguladı.

KKTC'de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun ortaya çıkış sürecini ayrıntılı olarak anlatan Esendağlı, 21 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 1787 başvurunun sonuçlandırıldığını ve 446 milyon sterlinden fazla tazminat ödendiğini dile getirdi.

Esendağlı, bu komitenin, KKTC'de mülkiyet işlemleri için sağlam yasal çerçeve sunduğuna işaret ederek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun geçerliliğini tanımaya davet etti.

GKRY makamlarının mülkiyet işlemlerine yönelik müdahale girişimlerinin uluslararası hukukun ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ilkelerin ihlali anlamına geldiğini belirten Esendağlı, bu tür eylemlerin, adadaki gerilimleri artırdığını ve uluslararası toplumun bu meseleler için kapsamlı çözüm bulma çabalarını da baltaladığını bildirdi.

Londra'daki basın toplantısının ardından Hakların Korunması İnisiyatifi'nin diğer Avrupa kentlerinde de mülkiyet sorunuyla ilgili girişimler yapması bekleniyor.

GKRY, KKTC'deki Rum mallarını alıp satanları yargılıyor

KKTC medyasında yer alan haberlere göre, GKRY yönetimi, KKTC'deki Rum mallarını alan, satan ve satılmasına aracı olanlara karşı kovuşturma yürütüyor. GKRY, şimdiye kadar KKTC'deki Rum mallarını "yağmaladıkları" iddiasıyla 2 Alman, 2 İsrailli ile 1 KKTC vatandaşını gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü teminatla serbest bırakılırken, İsrail-KKTC çifte vatandaşı Simon Aykut halen Güney Kıbrıs'ta hapiste bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mülkiyet Hakkı İhlalleri Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika

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