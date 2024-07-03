Hakurk bölgesinde 6 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.