Halepçe saldırısında yaralanan Iraklı pilotları tedavi eden sağlık görevlisi - Son Dakika
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Halepçe saldırısında yaralanan Iraklı pilotları tedavi eden sağlık görevlisi

Halepçe saldırısında yaralanan Iraklı pilotları tedavi eden sağlık görevlisi

Irak'ta Baas rejiminin 1988'de Halepçe'ye düzenlediği kimyasal saldırıdan yaralı kurtulan İsmail Ahmed, saldırıdan sonra İran'da sağlık görevlisi olarak çalışırken saldırmaya katılan pilotların tedavisine yardımcı olduğunu söyledi. Ahmed, Halepçe saldırısında eşini kaybettikten sonra İran'a kaçtığını ve burada pilotları tedavi ettiğini belirtti. Mahkemede tanıklık yapan Ahmed'in anlattıkları karşısında mahkeme başkanı bile duygulanmıştı.

16.03.2024 14:59  Güncelleme: 15:04
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Irak'ta Baas rejiminin 16 Mart 1988'de Halepçe kentine düzenlediği kimyasal saldırıdan yaralı kurtulup kaçtığı İran'da sağlık görevlisi olarak çalışan İsmail Ahmed saldırıdan birkaç yıl sonra katliama katılan Iraklı yaralı pilotun tedavisine insani bir görev olarak yardımcı olduğunu söyledi.

Saddam Hüseyin döneminde 36 yıl önce Irak savaş uçaklarının Halepçe'ye düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk ve kadın 5 bin kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Saldırıda yakınlarını kaybeden Sağlık Yüksek Okulu mezunu 56 yaşındaki Halepçeli Ahmed de birkaç yıl sonra İran'da Halepçe saldırısına katılan Iraklı pilotların tedavisini gerçekleştirdi ve katliamın şahitlerinden biri olarak mahkemede bilgisine başvuruldu.

Halepçe saldırısında eşini kaybetti

AA muhabirine konuşan 56 yaşındaki Ahmed, Halepçe saldırısına ilişkin "16 Mart 1988'de 8 aile üyesi evdeydik. Saat 11.50'yi gösteriyordu. Öğle yemeğini yiyecektik. 6 aylık bebeğimleydik. Bir an deprem sarsıntısı gibi sarsıldık. Kendime geldiğimde evimizin üstümüze çöktüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Ahmed, kendine geldikten sonra aile üyelerini kontrol ettiğini ve ağır yaralı olan eşini hastaneye ulaştırmak için büyük çaba harcasa da kurtaramadıklarını üzülerek anlattı.

Saldırı sonrası geride kalan ailesi ve yakınlarıyla İran sınırına doğru hareket ettiğini belirten Ahmed, burada tedavi olduğunu ve birkaç ay sonra ise sağlıkçı olarak Tahran'da bir hastanenin acil bölümünde çalışmaya başladığını kaydetti.

İran'da çalıştığı hastanede saldırıya katılan Iraklı pilotları tedavi etti

Ahmed, Halepçe saldırısından yaklaşık 2 yıl sonra biri yaralı 3 kişinin Tahran'da çalıştığı hastanenin acil bölümüne getirildiğini belirterek, "Kimliklerini aldığım o 3 kişi de pilottu. İsimleri İbrahim, Muhammed ve Casım'dı. Kerkük Hava Üssü'nden Kirmanşah'a gelen bu pilotlar iniş izni verilmediği için havada bir süre uçtuktan sonra benzini biten uçağı otobana indirmeye çalışmışlar." diye konuştu.

Pilotlardan birinin bu sırada yaralandığını ve onun tedavisiyle ilgilendiğini kaydeden Ahmed, güvenlik güçlerinin isteği üzerine pilotların tercümanlığını da yaptığını dile getirdi.

"Çok pişman olduklarını dile getirdiler ve ellerimi öptüler"

Ahmed, Iraklı pilotlarla konuşmalarını hatırlatarak, "Onların Halepçe saldırılarında yer alıp almadıklarını öğrenmek istedim. Katıldıklarını söylediler. Bombaladıkları şehirden olduğumu söyledim. Çok pişman olduklarını dile getirdiler ve ellerimi öptüler. Af dilediler." dedi.

Halepçe saldırısında eşi ve yakınlarını kaybetmesine rağmen saldırıya katılan pilotları tedavi eden Ahmed, şunları söyledi:

"Bu pilotların zihinlerinde iyi bir izlenim bırakmak istedim. Onların eliyle bombalanan Halepçe'den geri kalan bedenen ve kalben yaralı olan birinin onları tedavi ettiğini bilmelerini istedim. Düşmanım bile olsa onları güzel bir muameleyle tedavi etmek gerektiğini düşündüm. Bununla birlikte Halepçeli olduğumu da bilmelerini istedim."

"Başımdan geçenleri anlattığımda mahkeme başkanı kendini tutamayıp ağladı"

Ahmed, Tahran'da geçirdiği birkaç yılın ardından Irak'a döndüğünü ve Halepçe saldırısının sorumlularının yargılandığı mahkemeye şahit olarak katıldığını aktardı.

Mahkemede Saddam Hüseyin dışındaki birçok Baas rejimi sorumlusunun bulunduğunu anlatan Ahmed, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben başımdan geçenleri mahkemede anlattığımda mahkeme başkanı kendini tutamayıp ağladı. Rejim yetkilileri ve avukatları da sessiz bir şekilde başlarını öne eğip beni dinlediler. Özellikle 3 pilotun isimleri Irak hava kuvvetlerinde bulunuyordu. Mahkeme başkanı isimlerini teyit etmişti. Anlattığım hikayeyi mahkemede kimse inkar edemedi."

Kaynak: AA

İran, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halepçe saldırısında yaralanan Iraklı pilotları tedavi eden sağlık görevlisi - Son Dakika

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