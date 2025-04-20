Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Salcama Salca:

HALI SAHALAR GERÇEK ÇİM YA DA TOPRAK OLMALI...NAYLON ÇİMDEN KURULU HALI SAHALAR SÜREKLİ KOŞMAYA BAĞLI VÜCUTTA ELEKTRİK TOPLANMASINI SAĞLAYARAK KALBE YÜK BİNDİRİYOR. TOPRAK YA DA ÇİM SAHADA DÜŞTÜĞÜNÜZ ZAMAN ELEKTİRİĞİNİZİ BOŞALTİYORSUNUZ. AMA NAYLON ÇİM SAHADA BU İHTİMALİNİZ YOK. YAZIK ALLAH RAHMET EYLESİN....