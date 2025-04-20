Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika
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Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Adana'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 3 çocuk babası 38 yaşındaki Hasan Bakırhan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

20.04.2025 11:22
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Adana'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Hasan Bakırhan (38), hayatını kaybetti. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündüğü Bakırhan'ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan Hasan Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Görmüş:
    hepsi korona aşılarından 69 2 Yanıtla
  • İLYAS GENCER:
    Her halı sağda kesinlikle doktor olmalı. Olmayan açmasın bundan sonra 58 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    yasaklansin hala saha.neden incelenmiyor bu sahalar.100 lerce insan öldü.yazik ya.bu sahalarda kalp şok cihazi zorunlu olsun madem 35 4 Yanıtla
  • Salcama Salca:
    HALI SAHALAR GERÇEK ÇİM YA DA TOPRAK OLMALI...NAYLON ÇİMDEN KURULU HALI SAHALAR SÜREKLİ KOŞMAYA BAĞLI VÜCUTTA ELEKTRİK TOPLANMASINI SAĞLAYARAK KALBE YÜK BİNDİRİYOR. TOPRAK YA DA ÇİM SAHADA DÜŞTÜĞÜNÜZ ZAMAN ELEKTİRİĞİNİZİ BOŞALTİYORSUNUZ. AMA NAYLON ÇİM SAHADA BU İHTİMALİNİZ YOK. YAZIK ALLAH RAHMET EYLESİN.... 16 1 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    ÜNLÜ PARALI ZENGİN BİRİ OLSAYDI ÖLÜRMÜYDÜ... O,AN, NE YAPAR NE EDER YAŞATIRLARDI... 6 10 Yanıtla
  • Nazife:
    üzüldüm allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum. 2 0 Yanıtla
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