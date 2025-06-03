Halk Ekmek Bayramda Kapalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası, Kurban Bayramı boyunca kentteki Halk Ekmek satış büfeleri ile Başkent Marketlerin kapalı olacağını bildirdi.

Ankara Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan Kurban Bayramı çalışma takvimi duyurusuna göre, arife günü Başkent Marketler, fabrika satış mağazaları ile tüm Halk Ekmek büfeleri hizmet verecek.

Kurban Bayramı boyunca şehir genelindeki Halk Ekmek büfeleri, Başkent Marketler, fabrika satış mağazaları ile Başkent Büfeler kapalı olacak.

Bayramın bitişinin ardından 10 Haziran'da hizmet verilmeye başlanacak.