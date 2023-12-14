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Halk ozanı Arif Gökçe, Kars'ta muhtar adayı olarak sazlı sözlü oy istiyor - Son Dakika
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Halk ozanı Arif Gökçe, Kars'ta muhtar adayı olarak sazlı sözlü oy istiyor

Kars'ta mahallesinden muhtar adayı olan halk ozanı Arif Gökçe, evleri gezerek vatandaşlardan sazlı sözlü oy istiyor. Gökçe, seçim çalışmalarında saz çalarak evlerde mini konserler veriyor ve vaatlerini anlatarak destek istiyor. Kars'ta aşıklık geleneğinin sürdürüldüğü için vatandaşlar Gökçe'ye ilgi gösteriyor ve bu farklı oy isteme türünü memnuniyetle karşılıyor.

Halk ozanı Arif Gökçe, Kars\'ta muhtar adayı olarak sazlı sözlü oy istiyor
14.12.2023 - 11:14,
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kars'ta mahallesinden muhtar adayı olan halk ozanı Arif Gökçe, evleri gezerek vatandaşlardan sazlı sözlü oy istiyor.

Şehir merkezinde bulunan 23 mahalle ve 382 köyde muhtar adayları seçim çalışmasını sürdürüyor.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde 20 yıldır yaşayan halk ozanı "Aşık Arif Gülcani" mahlaslı Arif Gökçe ise muhtar adayı olduğu mahallesinde mesleğini kullanarak seçim çalışması yürütüyor.

Aşıklık geleneğinin sürdürüldüğü Türkiye'deki sayılı illerden biri olan Kars'ta vatandaşlar, sazıyla kapılarına gelip oy isteyen Gökçe'ye ilgi göstererek evlerine davet ediyor. Evlerde mini konserler veren Gökçe, vaatlerini anlatarak muhtarlık için destek istiyor.

Gökçe bazen de misafir olduğu ikametlerde, ev sahibinin ismine göre mani söylüyor.

Halk ozanı Arif Gökçe, AA muhabirine, mahallenin bütün sorunlarını bildiği için aday olduğunu anlatarak, amacının, yıllarını verdiği yaşam alanına hizmet etmek olduğunu belirterek, "Gönül verdim bu işe girdim. Muhtar olduktan sonra canla başla mahallemi en güzel yere getirmek için gece gündüz çalışacağım." dedi.

Gökçe, seçildiğinde ilk olarak sağlık ocağı, yol ve parklar yaptıracağını ifade etti.

"Sazla büyüdük, bu aşıklık sanatına gönül verdik"

Kültür ve Turizm Bakanlığının halk ozanı olduğunu aktaran Gökçe, şöyle devam etti:

"Sazla büyüdük, bu aşıklık sanatına gönül verdik. Saz çalarak oy istemem daha güzel olur diye düşündüm. Bu davranışla vatandaşların gönlüne kalbine girebileceğimi düşüncesiyle saz çalarak oy istiyorum. Gördüğüm kadarıyla seçmenlerimiz de çok memnun kaldı. Ben de bundan gurur duydum, sevindim. Gerçekten çok güzel karışıyorlar, böyle beklemiyordum."

Vatandaşların evlerine davet ederek isteklerde bulunduklarını dile getiren Gökçe, "İstekler doğrultusunda türküler de söylüyorum. Aşık gönül insanıdır, sanattır, kültürdür ve medeniyettir. Onun için halkımız da bu kültüre saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.

"Bu çok farklı bir oy isteme türü oldu"

Mahalle sakinlerden Remzi Übey de muhtar adayı Gökçe'nin seçim çalışması şeklini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Daha önce böyle bir seçim çalışması görmedim, bağlamasıyla gelmesi daha güzel oldu. Bu çok farklı bir oy isteme türü oldu. Sazıyla caddeleri geziyor, milletle sıcak kanlı konuşuyor hoşumuza gitti. Kars'ta aşıklık kültürü var. Burada aşıklık kültürünü gördüğümüz için hoşumuza gitti." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA
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