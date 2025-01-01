Haluk Levent, Depremzedeler İçin Ücretsiz Konser Verdi

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HATAY'da şarkıcı Haluk Levent, depremzedeler için yılbaşı gecesi ücretsiz konser verdi.

Defne ilçesindeki Kültür Sanat Çarşısı'nda vatandaşlar ile bir araya gelen Haluk Levent, verdiği ücretsiz konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından konuşan Haluk Levent, geçen sene tek gitarla geldiği Hatay'da, bu kez konser düzenleme kararı aldığını söyledi. Depremzedelerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Levent, "Burada yaptığınız çalışmalarda edindiğiniz çevre insanlar, emekçiler var. Onların sevgisiyle besleniyoruz" dedi. Dünyada savaşlar gittikçe artığını belirtip, Gazze'yi ve Ukrayna'yı örnek gösteren Levent, barışın ve sevgilinin yayılmasını temenni ettiklerini aktardı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise hizmete yeni açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda sanatçı Haluk Levent'i konuk etmekten mutlu olduklarını söyledi. Deprem büyük hasar alan Hatay'ın yaraları sararken, vatandaşların kalbine dokunmaları, onları hayatla buluşturmaları gerektiğini vurgulayan Masatlı, "Önümüzdeki yıl, bu yılımızdan daha iyi olacaktır. Başta ülkemize, devletimize, milletimize, Hatay'ımıza ve burada insanlarımıza huzurlar, sağlıklar ve mutluluklar getirmesini diliyorum" diye konuştu.