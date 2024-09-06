Haluk Levent Nazilli\'de Konser Verdi

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Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı.

Nazilli Belediyesinin katkılarıyla belediye meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Haluk Levent konser verdi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Levent, konserde 'Düşler Sokağı', 'Dağlar' ve 'Kaçış' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zeybek gösterisi de sunan Levent'i, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tebrik etti.

Tetik, Levent'e kentin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye geldiğinde kullandığı kahve fincanının replikasını hediye etti.