Hamas, 4 İsrailli Cenazeyi Kızılhaç'a Teslim Etti

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- Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in hava saldırıları sonucu ölen 4 İsrailli esirin cenazesini, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç'a teslim etti.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in hava saldırılarında ölen Shiri Bibas ve küçük çocukları Ariel Bibas ve Kfir Bibas ile 83 yaşındaki Oded Lifshitz'in cenazelerini Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde Kızılhaç'a teslim etti. Bölgede kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, cenazelerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Platformdaki pankartlardan birine İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin sayılarının yazıldığı görüldü. Diğerinde ise İsrail bayraklarına sarılı tabutlar ve "Savaşın dönüşü=Esirlerinizin tabutlarda dönüşü" mesajı yer aldı. Bir diğer pankartta ise, "Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi ordusu, onları (İsrailli esirleri) Siyonist savaş uçaklarından atılan füzelerle öldürdü" ifadesi kullanıldı. Teslim töreninin ardından cenazeler Kızılhaç aracına konularak Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızılhaç'ın 4 cenazeyi teslim aldığına dair orduyu bilgilendirdiğini duyurdu. Cenazeler Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edildikten sonra kısa bir askeri tören düzenlenecek.

Hamas daha önce Shiri Bibas ve 2 çocuğunun Kasım 2023'te İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı. Kocası Yarden ise esir takası dahilinde serbest bırakılmıştı.