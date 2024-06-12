Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini reddetti

İsrailli bir yetkili, İsrail'in ABD tarafından hazırlanan ateşkes ve rehineleri serbest bırakma anlaşması önerisine Hamas'ın verdiği yanıtı aldığını ve hareketin yanıtı reddettiğini belirtti. Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketi ise öneriye ilişkin yanıtlarını Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ilettiklerini ve uzlaşıya varmak için olumlu görüşmelere istekli olduklarını belirtti. İki örgüt de önceliklerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması ve İsrail güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi olduğunu vurguladı. İsrail ise konuya ilişkin tutumunu resmi olarak henüz açıklamadı.

12.06.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dosya Boyutu: 6.50MB

UZUNLUK: 00: 00: 46

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

"İsrail devletine ait Kan TV'nin haberine göre, İsrailli bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD tarafından hazırlanan ateşkes ve rehineleri serbest bırakma anlaşması önerisine Hamas'ın verdiği yanıtı aldığını ve hareketin yanıtı reddettiğini belirtti.

Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketi ise aynı günün erken saatlerinde yaptıkları ortak açıklamada, öneriye ilişkin yanıtlarını Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ilettiklerini ve "uzlaşıya varmak için olumlu görüşmelere istekli olduklarını" belirtmişti.

İki örgüt de önceliklerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması ve İsrail güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi olduğunu vurguladı.

İsrail ise konuya ilişkin tutumunu resmi olarak henüz açıklamadı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:41:53. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement