Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini reddetti

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ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

"İsrail devletine ait Kan TV'nin haberine göre, İsrailli bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD tarafından hazırlanan ateşkes ve rehineleri serbest bırakma anlaşması önerisine Hamas'ın verdiği yanıtı aldığını ve hareketin yanıtı reddettiğini belirtti.

Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketi ise aynı günün erken saatlerinde yaptıkları ortak açıklamada, öneriye ilişkin yanıtlarını Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ilettiklerini ve "uzlaşıya varmak için olumlu görüşmelere istekli olduklarını" belirtmişti.

İki örgüt de önceliklerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması ve İsrail güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi olduğunu vurguladı.

İsrail ise konuya ilişkin tutumunu resmi olarak henüz açıklamadı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)