Hamas, Batı Şeria'daki İsraillilere karşı mücadele çağrısı yaptı

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Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere "temas noktalarındaki İsrail askerlerine ve Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsraillilere karşı tüm araçlarla mücadele ve çatışma" çağrısı yaptı.

???????Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Batı Şeria'nın tüm kentlerindeki halkımızı, çatışmaları ve toplumsal öfkeyi sürdürmeye, Yahudi yerleşimcilerle çeşitli şekillerde mücadeleye ve her türlü direnişi harekete geçirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bugünün bir "öfke ve seferberlik günü" olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırılarının İsrail yönetiminin Filistinlilere karşı izlediği "suç" politikasının bir yansıması olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına teşvik ve koruma sağlamasının hiçbir şekilde Filistinlileri topraklarından ve haklarından vazgeçiremeyeceği vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün akşam, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Vadi Rahhal beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmıştı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 652 Filistinli hayatını kaybetti.