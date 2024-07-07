Hamas, binlerce yeni savaşçının göreve başladığını açıkladı - Son Dakika
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Hamas, binlerce yeni savaşçının göreve başladığını açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde eğitim alan binlerce yeni savaşçının göreve başladığını açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, savaş devam ederken çeşitli eğitimler vererek binlerce yeni savaşçıyı silah altına aldıklarını belirtti. Gazze'deki Filistinlilerin soykırıma maruz kaldığını ifade eden Ebu Ubeyde, direnişin halen dışarıdan silah ve mühimmat desteği olmadan sürdüğünü vurguladı.

07.07.2024 21:37
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde eğitim alan binlerce yeni savaşçının göreve başladığını açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Savaş devam ederken binlerce yeni savaşçıya pusu atma, bomba ve füze üretme, İsrail'in saldırı kalıntılarının dönüştürülmesi gibi çeşitli eğitimler vererek silah altına almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, Kassam'ın 24 tugayının Gazze Şeridi'nin "en kuzeyindeki Beyt Hanun'dan en güneyindeki Refah'a kadar 9 ay boyunca savaştığını" belirtti.

"Topraklarımızda, işgalin olduğu her yerde karşı koymak için savunma yeteneğimizi güçlendirdik ve devam ediyoruz." diyen Ebu Ubeyde, Gazze'deki Filistinlilerin "Nazi-Siyonist-Amerikan saldırılarına ve soykırımına maruz kaldığını" ifade etti.

Ebu Ubeyde, "9 aydır devam eden direnişimiz başarısızlığa uğramadı ve yumuşamadı. Gazze'de halen dışarıdan silah ve mühimmat desteği olmadan savaşıyoruz. Halkımız hala suçsuz yere bir soykırım savaşında yiyecek, su ve ilaç olmadan hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

Kassam Tugayları'nın Refah'ta İsrail ordusunun askerlerini öldürdüğünü, araçlarını imha ettiğini ve pusu kurduğunu vurgulayan Ebu Ubeyde, kamuoyuna İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, iktidarda kalmak ve rakiplerine saf dışı etmek amacıyla İsrailli esirleri feda ettiği mesajını verdi.

Batı Şeria ve Kudüs'teki birçok bölgede "direnişin operasyonlarla güçlü bir cevap verdiğine" dikkati çeken Ebu Ubeyde, Filistinlilerin, İsrail'in "Yahudileştirme ve soykırım politikalarına karşılık verdiğini" kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 323'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 679 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 570 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, binlerce yeni savaşçının göreve başladığını açıkladı - Son Dakika

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