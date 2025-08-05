Hamas: Esirlerin Hayatından Netanyahu Sorumlu - Son Dakika
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Hamas: Esirlerin Hayatından Netanyahu Sorumlu

05.08.2025 05:40
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Hamas, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki esirlerin yaşamından tamamen sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail hükümetinin, Gazze'deki esirlerin hayatından tamamen sorumlu olduğunu belirtti.

Hamdan, yayımladığı video kaydında, "Netanyahu hükümeti, tüm esirlerin hayatından tamamen sorumludur. Bu, onun inatçılığı, kibri, ateşkese yanaşmaması ve halkımıza karşı yürüttüğü soykırım ve aç bırakma politikasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Hamdan ayrıca, Netanyahu'nun, esir asker Evyatar David'in durumundan da sorumlu olduğunu belirtti. Hamdan, bu durumun, Gazze'ye uygulanan kuşatma, gıda, su ve ilaç girişinin engellenmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

7 Ekim 2023'ten bu yana esir olan İsrailli askerlerin Hamas tarafından insani koşullarda tutulduğunu ve bu durumun serbest bırakılan İsrailli esirlerin kendi ifadeleriyle de doğrulandığı bilgisini veren Hamdan, "Onlar halkımız ne yiyorsa onu yiyor, ne içiyorsa onu içiyor." dedi.

Hamdan, Hamas'ın esirlere yönelik muamelesinin İslam'ın ilkelerine uygun olduğunu, tüm insani ihtiyaçların Gazze halkının imkanları ölçüsünde karşılandığını da sözlerine ekledi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlere ise "vahşi işkence, aşağılayıcı muamele ve yavaş ölüme varan uygulamaların" yapıldığını belirten Hamdan, bu durumun Gazze'deki İsrailli esirlerle büyük bir tezat oluşturduğunu vurguladı.

Son olarak Hamdan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunarak, "soykırım savaşının durdurulması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, sınır kapılarının yardımlara açılması ve esirlere yönelik ihlallerin sona erdirilmesi yönünde bağlayıcı kararlar alınmasını" talep etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2 Ağustos'ta Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'e ait bir video paylaşmıştı. Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu belirten David, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Esirlerin Hayatından Netanyahu Sorumlu - Son Dakika

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