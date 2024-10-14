Hamas: Gazze'de yeni bir Nazi Holokostu yapılıyor

Güncel

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yeni bir Nazi Holokostu gerçekleştirdiğini belirtti.

Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği bombardımana ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, 4 kişinin ölümüne ve çoğu ağır şekilde yanan 40 kişinin yaralanmasına neden olan bu saldırıyı uluslararası toplumun acziyeti sayesinde ABD silahlarıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Rişk, "Siyonist ordunun, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerlerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısı yeni bir Nazi Holokostudur." ifadesini kullandı.

İsrail, çadırlardaki insanları yakarak öldürüyor

İsrail'in çadırlarda ve barınma merkezlerinde çocuk, kadın ve yaşlıları yakarak öldürdüğünü vurgulayan Rişk, uluslararası toplumun bir yıldır devam eden bu soykırım karşısında hala harekete geçmemesine tepki gösterdi.

Rişk, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun harekete geçmeyeceğini ve Siyonist oluşumun cezadan kurtulacağını kesin olarak biliyoruz ancak ümmetin evlatlarına seslenmekten geri durmayacağız. Eylemleri tırmandırmanın zamanının geldi. Herkes kendi gücü nispetinde harekete geçmeli, kardeşlerinize yönelik katliamlara alışmamanız gerekli. Düşman, Gazze halkının arkasında kimsenin olmadığını düşünmesin."

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara düzenlediği bombardıman sonrası yangın çıkmış, saldırıda en az 4 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı bildirilmişti.