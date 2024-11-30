Hamas Heyeti Mısır'da Ateşkes İçin Görüşecek

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GAZZE, 30 Kasım (Xinhua) -- Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, üst düzey bir Hamas heyetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması için Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere cumartesi günü Kahire'ye gideceğini söyledi.

Heyetin Mısırlı yetkililerle devam eden çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geleceğini söyleyen Hamaslı kaynak, görüşmelerin Mısır'ın talebi üzerine başlatıldığını sözlerine ekledi.

Hamas'ın İsrail güçlerinin çekilmesini ve yerinden edilmiş insanların geri dönmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirten kaynak, görüşmelerde insani yardım girişinin de ele alınmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak, Mısır'ın Hamas'ın taleplerine uygun yeni öneriler sunması ve hem İsrail hem de uluslararası toplumdan taahhüt gelmesi halinde Hamas'ın bu önerileri olumlu karşılayacağını da sözlerine ekledi.