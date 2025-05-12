Hamas, İki İsrailli Esiri Serbest Bırakmaya Hazırlanıyor

Gazze Şeridi'ndeki ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bırakmaya hazırlanan Hamas'ın, sürecin sonunda ABD'nin kalıcı ateşkes için garanti vermesi karşılığında 10 İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğu öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesinin Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hamas, kısmi bir anlaşma için kalıcı ateşkes garantisi talep etti.

Haberde, Katar'da Hamas ile ABD arasındaki doğrudan müzakereleri yürütenlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler değil, Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un yardımcıları olduğu belirtildi.

ABD heyetinin başta Halil el-Hayye olmak üzere Hamas'ın siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği kaydedilirken, ABD'nin Gazze'ye saldırıları sona erdirecek kalıcı bir ateşkes garantisi vermesi karşılığında Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içeren kısmi bir anlaşmayı kabul edebileceği öne sürüldü.

Ayrıca, Hamas ile ABD arasındaki görüşmelere katılan Filistinli kaynağın, Gazze'ye saldırıların sona ermesi ve İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi konusunda anlaşıldığı takdirde, "Hamas'ın silahsızlanmasının görüşmeler önünde bir engel teşkil etmeyeceğini" söylediği iddia edildi.

İsrail'in tamamen çekilmesi halinde Hamas'ın silahlara ihtiyacının kalmayacağı, fakat bu konuda bir anlaşmaya varılması için de ABD tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekileceğine ilişkin garanti verilmesi gerektiği aktarıldı.

Filistinli kaynakların, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin bir karar alınırsa, bunun Türkiye ya da Mısır'ın gözetimi altında gerçekleştirileceğini söylediği öne sürüldü.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakacağını açıklamıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askerin, bugün serbest bırakılması bekleniyor.