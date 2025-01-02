Hamas İle Esir Taksisinde İntihar Girişimi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek Hamas ile yapılacak bir esir takası anlaşmasını baltalamasının ardından Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerden birinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ellerindeki İsrailli esirlerden birinin 3 gün önce intihara teşebbüs ettiğini belirtti.

Kudüs Seriyyelerine bağlı sağlık ekibinin söz konusu İsrailli esire müdahale ettiğini aktaran Ebu Hamza, şunları kaydetti:

"İsrailli esir, Netanyahu hükümetinin yeni şartlar öne sürerek esir takası müzakerelerinin başarısız olmasına bağlı olarak psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Sağlık ekibimiz, psikolojik sorunlar nedeniyle intihara kalkışan esirin hayatını kurtarmayı başardı."

Bahsi geçen esirin, İsrail'le muhtemel esir takası anlaşmasının ilk etabında serbest bırakılacaklar arasında olduğunu vurgulayan Ebu Hamza, bu intihar girişiminin ardından İsrailli esirlerin güvenliğini artırma kararı aldıklarını ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de esir takası anlaşması ve ateşkes sağlanması amacıyla bir hafta süren müzakerelerin ardından iç istişarelerde bulunmak üzere 24 Aralık'ta Katar'dan İsrail'e döndü.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu da 20 Aralık'ta Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" ifade etmişti.

Gazze'de 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.