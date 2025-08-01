Hamas, İnsani Yardım İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Hamas, İnsani Yardım İddialarını Reddetti

01.08.2025 23:51
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Hamas, ABD ve İsrail’in insani yardımları yağmaladığına dair iddialarını asılsız buldu.

Hamas, Gazze Şeridi'ne ulaşan sınırlı insani yardımları yağmaladıkları yönündeki ABD ve İsrail iddialarını reddetti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın Gazze'de insani yardımları yağmaladığı ve sattığı yönündeki İsrail kaynaklı iddia ve yalanları tekrar etmesini şiddetle kınadıklarını" belirtti.

"Trump'ın suçlamaları asılsızdır ve hiçbir delile dayanmamaktadır. Bu söylemler, suçluyu aklarken mağduru sorumlu tutmaktadır." ifadelerini kullanan Rişk, şunları kaydetti:

"Aralarında Birleşmiş Milletler'in de bulunduğu uluslararası kuruluşların raporları ve tanıklıkları bu iddiaları daha önce çürütmüştür. Ayrıca, kısa süre önce ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yürüttüğü bir iç soruşturma da Hamas'ın yardımları yağmaladığına dair herhangi bir rapor ya da bulgu bulunmadığını teyit etmiştir."

"Gazze'de yaşanan sistematik aç bırakma ve soykırımın doğrudan ABD destekli işgal politikasının sonucu olduğunu, bu politika kapsamında gıda ve ilacın iki milyondan fazla insana karşı silah olarak kullanıldığını" belirten Rişk, Washington'a ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmesi, İsrail'i desteklemeyi ve Filistin halkına karşı işlediği suçlara "kalkan olmayı" bırakması çağrısında bulundu.

ABD yönetimini "tüm Filistinlilere hiçbir kısıtlama veya şart olmaksızın insani yardımların güvenli ve eksiksiz şekilde ulaştırılması çabalarını desteklemeye" çağıran Rişk, yardımların Birleşmiş Milletler aracılığıyla dağıtılması gerektiğinin altını çizerek, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım kuruluşu Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) "aç ve yardıma muhtaç insanların öldürülmesi için bir tuzak olduğunu" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Axios" haber sitesine yaptığı açıklamada, İsrail'in insani krize sürüklediği Gazze Şeridi'ne yardım planı çalışmasının sürdüğünü belirtmişti.

Trump, Gazze'deki açlığa dair haberlerden "endişe duyduğunu" belirterek, Hamas'ı bölgeye giren yardımları yağmalamakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İnsani Yardım İddialarını Reddetti - Son Dakika

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