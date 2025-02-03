Hamas-İsrail Ateşkesi Görüşüldü - Son Dakika
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Hamas-İsrail Ateşkesi Görüşüldü

Mısır Dışişleri Bakanı, ABD'li yetkiliyle Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını ele aldı.

03.02.2025 15:16
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin "tamamen" uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Witkoff ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunuldu ve anlaşmanın üç aşamasının tam olarak uygulanmasına ilişkin çabalar ele alındı.

Abdulati, anlaşmanın sürdürülmesi ve sağlamlaştırılması kapsamında, Gazze Şeridi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun ve hızlandırılmış bir şekilde en büyük miktarda insani yardımın girmesine izin verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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