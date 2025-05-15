Hamas: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
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Hamas: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor

Hamas, İsrail'in ateşkes müzakerelerine karşı bombardımanlarını artırdığını açıkladı.

15.05.2025 15:15
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Hamas, İsrail'in arabulucuların ateşkes anlaşmasıyla ilgili çabalarına, saldırılarla karşılık verdiğini belirtti.

Hamas'ın Telegram hesabından İbranice yayımlanan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da süren müzakerelere rağmen İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetlenen ve yoğunlaşan saldırılarına dikkati çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "sonsuz bir savaş" istediği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin hayatını önemsemediği vurgulandı.

Arabulucu ülkelerin müzakere çabalarına karşın İsrail'in Filistinli sivillere yönelik baskısını artırarak ve bombardımanı yoğunlaştırarak şartlarını kabul ettirmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, İsrail'in arabulucuların çabalarını küçümsediği, saldırıları sürdürürken müzakere etmekte ısrarcı olduğu ve bunun ateşkesi zaman kazanmak ve savaşı yeniden başlatmak için bir araç olarak gördüğü aktarıldı.

Müzakerelerdeki hedeflerinin net olduğunu bildiren Hamas, bu hedeflerin İsrail saldırılarının durması, "savaşın" tamamen sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrailli esirlerin geri dönmesini önemseyen son kişi olabileceği belirtilen açıklamada, "Suçlu Netanyahu, cinayet ve yıkım konusundaki saplantılı düşünceleriyle sadece halkımız için değil, aynı zamanda bölge ve tüm dünya için tehlike arz ettiğini kanıtlamıştır." ifadesine yer verildi.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika

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