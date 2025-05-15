Hamas: İsrail, Ateşkesi Tırmandırarak Engelliyor

Hamas, arabulucuların ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik çabalarına İsrail'in kasıtlı bir şekilde Gazze'ye saldırıları tırmandırarak karşılık verdiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin akıbetini umursamadan Gazze'ye amansız saldırıları sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail'in, arabulucuların ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik çabalarına kasıtlı bir şekilde askeri tırmanışla karşılık verdiği kaydedildi.

Netanyahu'nun İsrailli esirlerinin akıbetini umursamadığı ve sonu olmayan bir savaşı sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Netanyahu'nun ateşkes olmaksızın müzakerelerde ısrar etmesi, ateşkesi sadece zaman kazanmanın ve saldırıları yeniden başlatmanın bir aracı olarak gören suçlu zihniyetini ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Gazze'de saldırıların sona ermesi için ABD yönetiminden temsilcilerle görüştüklerini söyleyerek, barış için tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını ABD'li temsilcilere ilettiklerini belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 94 Filistinlinin öldürüldüğü bildirilmişti.