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Hamas, İsrail'e ait bir İHA'yı ele geçirdi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e ait bir İHA'yı ele geçirdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini açıkladı. Aynı zamanda diğer Filistin direniş grupları da İsrail güçleriyle çatışmalara girdiklerini bildirdi.

Hamas, İsrail\'e ait bir İHA\'yı ele geçirdi
01.01.2024 - 14:51,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini açıkladı.

Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail'e ait istihbarat görevi yapan bir İHA'nın ele geçirildiği kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerine giren İsrail güçleriyle sabah saatlerinden bu yana çatışmalar yaşandığını ifade etti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ulusal Direniş Tugayları ise Han Yunus'un orta kesimlerinde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalara girdiklerini aktardı.

Ulusal Direniş Tugayları, ayrıca İsrail'e ait bir askeri aracın hedef alındığını bildirdi.

Kaynak: AA
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