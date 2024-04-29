Hamas, İsrail'e roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e roket saldırısı düzenledi

Hamas, İsrail\'e roket saldırısı düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri üsse onlarca katyuşa roketi fırlattığı belirtildi. İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'dan toplamda 20 roketin fırlatıldığını, birçoğunun etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının da açık alanlara düştüğünü aktardı. Saldırıda can kaybı ya da hasar meydana gelmedi.

29.04.2024 11:15
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri üsse onlarca katyuşa roketi fırlattığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Kassam Tugayları, İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği katliama karşılık İsrail'in sınırda yer alan Cibur Kampı adlı 796. Doğu Tugayı'nın onlarca katyuşa roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'dan toplamda 20 roketin fırlatıldığını, birçoğunun hava savunma sistemi ile etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının da açık alanlara düştüğünü aktardı.

Saldırı nedeniyle can kaybı ya da hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'e roket saldırısı düzenledi - Son Dakika

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