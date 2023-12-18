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Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı - Son Dakika
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Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de bulduğu tünele inen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail askerlerine, "Geç geldiniz, görev tamamlandı" mesajını içeren bir videoyla yanıt verdi.

18.12.2023 - 16:51,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de tünel bulan işgalci İsrail güçlerine, "Geç geldiniz, görev tamamlandı" mesajını içeren bir video paylaştı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından paylaşılan videoda İsrail güçlerinin Gazze'de tünel bulduğu anlar yer aldı. Yaklaşık bir dakikalık görüntü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail askerlerinin Gazze'deki bir tünelde gezmesi, askerlerin Gallant'a bilgi vermesiyle başlıyor.

Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
Tünelde inceleme yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

"GEÇ GELDİNİZ, GÖREV TAMAMLANDI"

Video, Filistinli direnişçilerin 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırıya ve esir alınan İsrailli askerlere ilişkin görüntülerle devam ediyor. Görüntünün sonunda ise Gazze'nin kuzeyinde bulunan tünelin kullanım amacına işaret edilerek Arapça, İbranice ve İngilizce "Geç geldiniz, görev tamamlandı." mesajı çıkıyor.

Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

4 KİLOMETREDEN UZUN TÜNEL BULUNMUŞTU

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nın 400 metre yakınında 4 kilometreden uzun, en derin noktası 50 metreye ulaşan bir tünel bulunduğunu duyurmuştu.
Söz konusu tünelden İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tünelin İsrail'e kadar uzanmadığı belirtilmişti. Gazze'deki tüneller, İsrail ordusunun ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

458 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

GAZZE'DE CAN KAYBI 19 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Hamas\'tan Gazze\'de tünel bulan İsrail\'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Şbn Şbn: Keşke görev Tüneldekileri patlatıp tamamlasaydınız Yanıtla 7 4
  • Ali Kublay: Görev ne imiski gazzenin yerle bir edilip 20 bin masumun olmesimi bunlar neyin kafasını yasiyor Yanıtla 12 8
  • Sadoca Sadoca: Filistin kendi ülkesinde işgalci İsrail ABD ve Avrupa tarafından terörist ilan edilmiş demokrasi adaletiniz batsın Holokost elbet geri gelecek Yanıtla 0 0

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