Hamas: İsrail Etnik Temizlik Yapıyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapmaya devam ettiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki acımasız saldırılar ve Siyonist ordunun masum sivillere yönelik katliamlarındaki tırmanış, işgal (İsrail) yönetiminin dünyanın gözü önünde kasıtlı olarak açıkça savaş suçu işlemeye devam ettiği etnik temizlik operasyonlarıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de yardım dağıtımında kullanılan depoları, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırları ve gıda dağıtım merkezleri önünde bekleyen Filistinlileri doğrudan hedef aldığı, Gazze kentinin özellikle doğusunda ve merkezinde yerleşim alanlarının ve mahallerin yerle bir edildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.