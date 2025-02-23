Hamas İsrail ile Görüşmeyecek

Güncel

Hamas, dün serbest bırakılması kararlaştırılan Filistinli esirler serbest bırakılmadan İsrail'le arabulucular üzerinden de herhangi bir görüşme yapılmayacağını belirtti.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Merdavi, 6 İsrailli esirin karşılığında serbest bırakılması kararlaştırılan Filistinliler serbest bırakılmadan önce Hamas'ın herhangi bir aşamada arabulucular ( Mısır, Katar) üzerinden de İsrail'le herhangi bir görüşme yapmayacağını ifade etti.

Hamaslı yetkili, arabulucularının "İsrail'i anlaşmaya uymaya zorlaması" gerektiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararının "vaatlerinden kaçınmak ve süreci oyalama politikalarının bir göstergesi" olduğunu belirtmişti.

Rişk, İsrail'in "teslim töreninin aşağılayıcı olduğu" yönündeki gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

İsrail anlaşmayı ihlal ederek Filistinli esirleri serbest bırakmadı

Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.