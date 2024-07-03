Hamas, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırmasını engelleyecek bir madde üzerinde ısrar ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırmasını engelleyecek bir madde üzerinde ısrar ediyor

Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeniden saldırmasını engelleyecek bir maddede ısrar ettiği belirtiliyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam etme kararı Hamas tarafından kabul edilemez olarak nitelendirildi. İsrail, kalan rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a askeri ve diplomatik baskı uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Müzakere sürecinde ise henüz doldurulması gereken ilave boşluklar olduğu ifade edildi.

03.07.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeniden saldırmasını engelleyecek bir maddede ısrar ettiği belirtildi.

The Times of Israel'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, diplomasi muhabirlerine "üst düzey bir savunma yetkilisi" adına İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine dair bir açıklama gönderdi.

Açıklamada, "Hamas, (ateşkes) anlaşmasında İsrail'in ilk aşamadan sonra (Gazze'de) savaşa geri dönmesini engelleyecek bir madde üzerinde ısrarını sürdürüyor." denilirken, bu durumun İsrail açısından "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Müzakere sürecinde "doldurulması gereken ilave boşluklar" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in kalan 120 rehinenin tamamının serbest bırakılmasını sağlamak için Hamas'a "askeri ve diplomatik baskı uygulamaya devam edeceği" ifadesine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırmasını engelleyecek bir madde üzerinde ısrar ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:52 Kahramanmaraş’ta 3,5, Adıyaman’da 3,8 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3,5, Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 22:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırmasını engelleyecek bir madde üzerinde ısrar ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement