 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kapsamlı savaş olarak değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kapsamlı savaş olarak değerlendirdi

Hamas, İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemesini ve onlara yönelik saldırılarını, 'Filistin halkına karşı yürüttüğü kapsamlı savaş durumunun devamı' olarak değerlendirdi. Hamas, İsrail polisinin cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere saldırısını kınayarak, Filistin halkının bu saldırı ve ihlallere karşı cesaret ve fedakarlıkla karşı çıktığını vurguladı. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'ne Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanları korumak için adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail\'in Mescid-i Aksa\'ya saldırılarını kapsamlı savaş olarak değerlendirdi
22.12.2023 - 18:50,
Abone Ol

Hamas, İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemesini ve onlara yönelik saldırılarını, "Filistin halkına karşı yürüttüğü kapsamlı savaş durumunun devamı" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 11 haftadır engelleyen İsrail polisinin cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Kudüs'teki Filistin halkımıza yönelik kısıtlamaları sıkılaştırması, Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyerek onlara saldırması, düşmanın halkımıza, kutsallarımıza, topraklarımıza ve milletimize karşı yürüttüğü kapsamlı savaşın devamıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin halkının bu saldırı ve ihlallere karşı cesaret ve fedakarlıkla karşı çıktığı belirtilen açıklamada, Filistinlilerin, İsrail'in Yahudileştirme siyasetine de geçiş vermeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'da gerilimin tırmanması tehlikesi" konusunda uyarıda bulunularak, İslam İşbirliği Teşkilatına ve Arap Birliğine, Mescid-i Aksa'yı ve Müslüman ile Hıristiyanların kutsal mekanlarını, "İsrail'in terör saldırılarından korumak için" ciddi ve etkili adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlıların da Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya alınmayan ve cuma namazını Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak için toplanan Filistinlilere saldırmıştı.

Filistinlilere yoğun gaz bombasıyla saldıran İsrail polisine Filistinli gençler ise ateş yakarak karşı koymaya çalışmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Aksa, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kapsamlı savaş olarak değerlendirdi - Son Dakika


18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:05
Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti

Son Dakika
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17:05 Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 19:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kapsamlı savaş olarak değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement