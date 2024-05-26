Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada Gazze'den İsrail kentine ocak ayından bu yana ilk kez füze fırlatıldığına işaret edilirken kentte saldırı öncesinde siren sesleri duyuldu.

26.05.2024 15:41
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv'i füzelerle vurduğunu duyurdu.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI

Kassam Tugayları'nın yazılı açıklamasında "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i bir dizi füzeyle hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

En son 29 Ocak'ta gerçekleşen saldırıdan bu yana Gazze'den İsrail'in merkezine ilk kez füze fırlatılıyor. İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail ordu güçlerinden yüzlerce metre uzaklıkta İsrail'in merkezindeki şehirlere yaklaşık 8 füzenin fırlatıldığını aktardı.

KENTTE SİREN SESLERİ

İsrail ordusu, saldırı öncesinde İsrail'in merkezindeki Tel Aviv'de siren çalarak füze saldırısı gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşılık! Tel Aviv'e füze attılar

4 AY SONRA İLK

Haberde ayrıca Gazze Şeridi'nden atılan füzelerden birinin İsrail'in merkezindeki Herzliya kentindeki bir eve isabet ettiği belirtildi. İsrail'in Kanal 7 televizyonu konuya ilişkin haberinde, 4 ay sonra ilk kez Refah'tan Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu İsrail kentlerine 12 füze fırlatıldığına dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşılık! Tel Aviv'e füze attılar

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, İsrail\'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv\'i füzelerle vurdu
Kaynak: AA

Filistin, Herzliya, Tel Aviv, İsrail, Refah, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunuss Bayern: Allah ayağınıza taş değdirmesin ???? 22 0 Yanıtla
    Yunuss Bayern: Soru işareti = Filistin kalp 6 0 veysel unlu: Amin. Ukranyaya azarbaycana siha iha verdik neden filistine vermiyoruz. Zaten ipler kopmuş. 0 0
  • Gakko 23: Allah Filistin ve kassam tugay birliklerinin yar ve yardımcısı olsun kalbim gönlüm ruhum duam sizinle 15 0 Yanıtla

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